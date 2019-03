In Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) war gegen 17.30 Uhr laut Polizei offenbar im Technikraum der Billa-Filiale ein Feuer ausgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt war der Supermarkt noch geöffnet. Die Mitarbeiter reagierten schnell und forderten die Kunden sofort auf, das Gebäude zu verlassen.

In Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) war am Mittwoch, 13. März 2019, offenbar im Technikraum der örtlichen Billa-Filiale ein Feuer ausgebrochen. | APA/Stadtfeuerwehr Frauenkirchen

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Frauenkirchen, Mönchhof und Halbturn waren im Einsatz. Die Feuerwehren brachten den Brand rasch unter Kontrolle. „Gott sei Dank noch rechtzeitig bevor das Feuer das schilfgedeckte Dach erreichen konnte“, erzählte ein beteiligter Feuerwehrmann.

„Weshalb es zu dem Brand gekommen ist, ist noch nicht klar. Die Brandermittler sind nun am Zug“, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag der APA mit. Der Verkaufsraum wurde durch das Feuer - abgesehen von starker Geruchsbelästigung - nicht in Mitleidenschaft gezogen, hieß es. „Der Gesamtschaden dürfte allerdings erheblich sein“, so der Sprecher. Verletzt wurde niemand.

Ebenfalls keine Verletzten gab es bei einem Wohnhausbrand in Rechnitz (Bezirk Oberwart). Laut Exekutive soll die Bewohnerin des Einfamilienhauses Zigarettenreste in einem Papiersackerl entsorgt haben. Das Feuer, das gegen 20.15 Uhr ausgebrochen war, konnte rasch gelöscht werden.