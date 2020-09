Insgesamt gelten bisher 522 Personen als genesen, die Gesamtzahl der bestätigten Coronavirusinfektionen beträgt 644. 551 Menschen, um 61 mehr als am Donnerstag, befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit neun an Covid-19 erkrankte Personen behandelt, davon eine intensivmedizinisch.