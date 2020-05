Die WKStA ermittelt in der Angelegenheit nach einer Anzeige des Landes Burgenland wegen Betrug und Untreue gegen Tojner und weitere Personen. In einer E-Mail aus dem September 2009 schreibt Tojner laut dem Ö1-Mittagsjournal einem potenziellen Geschäftspartner, wie er sein Investment gegenüber einer Stiftung absichern will: "Betreffend Riedenhof wäre meine Idee, dass ein Neutraler zur Absicherung in den Stiftungsvorstand geht, bei ihm eine Vereinbarung hinterlegt wird, sonst nirgends." Aus "rechtlichen Überlegungen (Strafrecht)" wolle er "da keine große Dokumentation", zitierte der "Standard".

In einem Fax im April 2010 erklärt Tojner laut Ö1 außerdem die Abläufe bei der Riedenhof-Causa. Ein Treuhänder kaufe die Genossenschaft über eine Gesellschaft. "Er muss allerdings vor dem Landeshauptmann erklären, dass er diese Anteile nicht treuhändig für wen anderen hält und keine Vereinbarungen darüber getroffen hat." Daher werde der Treuhänder auch keine Vereinbarung unterschreiben.

Bei der immer wieder genannten Stiftung könnte es sich laut Ö1 um die "Privatstiftung zur Förderung der Wissenschaft und universitären Forschung" (PWF) handeln, die bereits im Jänner mit der Öffnung des Kontos einer Stiftung bei der früheren Meinl Bank in Verbindung gebracht wurde. Tojner schreibe in einer Mail im November 2009 an einen Mitarbeiter: "Die Privatstiftung muss den Kaufpreis, 220.000 Euro, für die Riedenhof noch im Dezember auf das Treuhandkonto erlegen, sonst wird eine Pönale in Höhe von drei Millionen fällig."

Der Anwalt des Landes Burgenland, Johannes Zink, sieht darin laut Ö1 den Verdacht bestätigt, dass das Land von Tojner getäuscht wurde. Dessen Anwalt Karl Liebenwein betont hingegen, sein Mandant werde zu Unrecht beschuldigt. Der Schriftverkehr betreffe Jahre vor dem Aberkennungsverfahren, man sehe keine strafrechtlich relevanten Tatbestände.