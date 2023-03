Halbturn Einbrecher lieferte sich Verfolgungsjagd mit Polizei

I m Burgenland hat sich am Freitag ein Einbrecher eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Mann war über einen Hintereingang in ein Wohnhaus in Halbturn (Bezirk Neusiedl) gelangt, während der Besitzer mit seiner 85-jährigen Mutter beim Arzt war und seine Frau im Homeoffice telefonierte.