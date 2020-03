„Zuerst waren die üblichen Bevorratungs-Produkte wie Reis, Nudeln, Dosen nachgefragt, heute sind es eigentlich alle Produkte, die gekauft werden“, erklärt Spar-Unternehmenssprecherin Nicole Berkmann gegenüber der BVZ - Nachsatz: „Es steht aber auch das Wochenende vor der Tür.“ Lieferengpässe gebe es dennoch keine, so Bergmann: „Wir haben alles auf Lager und beliefern unsere Märkte so schnell wie möglich mit Nachschub. Vor Ort in den Märkten kann es aufgrund der erhöhten Nachfrage zu kurzfristigen Ausverkaufssituationen kommen.“

Auch Befürchtungen, dass es zu Lebensmittelportionierungen oder Marktschließungen kommen könnte, tritt Berkmann entgegen: „Es ist alles da und wir werden auch weiterhin geöffnet halten.“ Die Unternehmenssprecherin appelliert an die Bevölkerung Ruhe zu bewahren.

Die Grundversorgung sei nach wie vor sichergestellt, heißt es auch vom Land Burgenland und der Wirtschaftskammer, allerdings wird an die Burgenländerinnen und Burgenländer appelliert, mit Bedacht einzukaufen, die nötigsten Dinge einzukaufen und keine Hamsterkäufe für Monate im Voraus zu tätigen. Denn so werde die Versorgungssicherheit gefährdet und den Logistikern die Arbeit erschwert. Außerdem würden wertvolle Lebensmittel verderben, die dann in der Versorgungskette fehlen, heißt es.