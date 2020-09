Ein unbekannter Mann steht im Verdacht, im oben angeführten Zeitraum in Drogeriemärkten in Graz, Hausmannstätten, in Oberwart und Pinkafeld, in Aspang, in Mödling und in Mühldorf bei Feldbach Parfums im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro gestohlen zu haben. Der Tatverdächtige hatte eine Umhängetasche mit der Aufschrift „Hamburg“ bei sich.

LPD Steiermark

Dabei wurde er von Überwachungskameras aufgenommen.

Da die bisherigen Ermittlungen erfolglos verliefen, ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Veröffentlichung der beigefügten Bilder in regionalen Printmedien samt Onlineausgaben an.

Zweckdienliche Hinweise zur Identität der Person sind an die Polizeiinspektion Hausmannstätten unter der Tel. Nr.: 059 133/6139 erbeten.

