Gratis Grippe-Impfung für erwachsene Risikopatienten im Burgenland

Im Rahmen der Grippeschutz-Impfaktion hat das Land hierfür 16.800 Impfdosen angekauft. Die Grippeimpfung sei neben dem Eigenschutz ein wichtiger Beitrag, um die Belastung der Krankenhäuser in Zeiten der Corona-Pandemie möglichst gering zu halten, erklärte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Donnerstag in einer Aussendung.

Impfwillige bekommen das kostenlose Vakzin über die burgenländischen Impfärzte sowie Apotheken. Die Impfärzte stellen fest, ob man Risikopatient ist und stellen ein Rezept aus, auf dem die Influenza-Gratisaktion durch einen entsprechenden Vermerk gekennzeichnet ist. Nach Vorlage dieses Rezepts in einer burgenländischen Apotheke bekommen sie den Impfstoff kostenlos. Auch der Stich beim Arzt ist gratis.