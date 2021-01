Der Bub wurde im Eisenstädter Krankenhaus der Barmherzigen Brüder spontan geboren, teilte die Assistenzärztin der APA am Freitag in der Früh mit. Luca war bei der Geburt 3.522 Gramm schwer und 51 cm groß. Er ist das zweite Kind einer Familie aus dem Bezirk Mattersburg.

Wie die KRAGES in einer Aussendung bekannt hab, heißt "das KRAGES-Neujahrsbaby" 2021 Matilda, deren Eltern aus Kirchschlag in der Buckligen Welt stammen. Matilda kam um 6.33 Uhr in der Geburtenstation im Spital in Oberpullendorf mit einem Gewicht von 3620 Gramm und einer Größe von 49 cm zur Welt. Es war nach Luca die zweite Geburt im gesamten Burgenland 2021.