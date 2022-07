Weidener Feuerwehrjugend war der große Gewinner bei Landeswettkämpfen .

Die Feuerwehr Neustift an der Rosalia war der Organistor der Landesjugendfeuerwehrwettkämpfe, am Sportplatz in Forchtenstein nahmen rund 1.000 Nachwuchs-Florianis am Wettbewerb teil.