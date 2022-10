RK-Präsidentin Pirringer: „Freiwillige sind das höchste Gut“

Werbung

BVZ: Ein wichtiger Pfeiler im Roten Kreuz sind die freiwilligen Helfer. Wie schwierig ist es momentan, Freiwillige zu bekommen?

Friederike Pirringer: Es ist einfach, Personen für kurzfristige Projekte zu begeistern, aber es ist sehr schwierig, Menschen zu finden, die Führungsaufgaben übernehmen.

Und wie sieht es mit Zivildienern aus?

Pirringer: Es gibt einen Mangel an Zivildienern. Wir hoffen, das ändert sich in drei Jahren, wenn wieder geburtenstärkere Jahrgänge an der Reihe sind. Wir sind aber mit den politischen Verantwortlichen betreffend der Zuteilung im Gespräch. Es gibt sehr viele Organisationen, die Zivildiener beantragen können, der Gesundheitsbereich ist allerdings sehr stark abhängig von der Mitarbeit der Zivildiener. Erfreulich sind die vielen Freiwilligen im Sozialjahr: 2021 waren es 40 Mädchen. Die sind unglaublich und tun dem Klima in den Dienststellen so gut.

In welchem Bereich ist der Personalmangel am stärksten spürbar?

Pirringer: Im Rettungsdienst. Die Einsatzzahlen steigen stetig an.

Woran liegt das?

Pirringer: Einerseits am Bevölkerungswachstum im Norden und an der Überalterung der Bevölkerung im Süden. Anderseits aber, weil seitens der Familienverbände die Bereitschaft, Fahrten selber zu erledigen, sinkt.

Wie wirkt sich die Energiekrise auf das Rote Kreuz aus?

Pirringer: Das Rote Kreuz ist massiv betroffen. Im Burgenland werden wir dieses Jahr alleine im Bereich Rettungsdienst Mehrkosten von 600.000 Euro haben. Wir haben aber gute Rettungsdienstverhandlungen hinter uns. Ab 2023 bekommen wir mehr Geld von Land und Gemeinden. Die Spritkosten sind aber natürlich auch im Bereich der Hauskrankenpflege gestiegen. Betroffen sind auch viele Bereiche, die durch Freiwillige abgedeckt sind. Wie etwa die Hospizbegleitung, die Krisenintervention und die Betreuung zu Hause. Die Helfer bekommen nur den üblichen Fahrtkostentarif ersetzt.

Sind schon Freiwillige abgesprungen?

Pirringer: Nein, Gott sei Dank nicht. Die Freiwilligen sind das höchste Gut, das wir haben. Wir wollen und können nicht auf sie verzichten. Vor allem dann, wenn sie eine fundierte Ausbildung und schon Erfahrung gesammelt haben.

Wie viele Freiwillige arbeiten beim Roten Kreuz Burgenland?

Pirringer: 3.500, davon 600 bei der Team Österreich Tafel.

Stichwort Team Österreich Tafel und Teuerung. Ist der Bedarf gestiegen?

Pirringer: Ja, seit Beginn der Pandemie ist der Bedarf kontinuierlich gestiegen, zuletzt auch durch die große Anzahl an Geflüchteten. Wir haben acht Ausgabestellen. In jedem Bezirk eine, im Neusiedler Bezirk zwei. Die Waren bekommen wir zum Beispiel von Supermärkten, Bäckereien oder Gemüsebauern geschenkt. Immer wieder bekommen wir Gott sei Dank auch Spenden, womit wir haltbare Lebensmittel oder Hygieneartikel kaufen. Und anders als vergleichbare Organisationen verkaufen wir nicht günstiger, sondern verschenken die Ware weiter, an Personen, die eine gewisse Einkommensgrenze nicht überschreiten. Aber wir bekommen immer weniger Produkte. Der Bedarf kann eigentlich nicht mehr abgedeckt werden.

Sie haben die Geflüchteten angesprochen. Inwieweit ist das Rote Kreuz in die Flüchtlingshilfe involviert?

Pirringer: Wir arbeiten eng mit Bundesheer und Polizei zusammen, die uns verständigen, wenn ein aufgegriffener Flüchtling medizinische Versorgung benötigt.

Was sagen Sie dazu, dass das Innenministerium in Oberösterreich Zelte für Flüchtlinge aufstellen lässt?

Pirringer: Das geht gar nicht. Das ist – vor allem jetzt im Winter – menschenunwürdig und widerspricht allen Grundsätzen der Menschlichkeit. Im Burgenland haben wir die Thematik aber zur Zeit nicht, hier wird die Unterkunftsquote übererfüllt.

In welchem Maße ist Corona noch ein Thema für das Rote Kreuz?

Pirringer: Es ist immer noch ein sehr großes Thema. Gemeinsam mit dem Land Burgenland organisieren wir zum Beispiel die Impfaktion für Menschen, die ihr Zuhause nicht verlassen können. Wir sind auch unterstützend in den burgenländischen Pop-Up-Impfzentren in den Straßenmeistereien tätig. Und wir wissen nicht, was der Herbst bringt. Aber man muss schon betonen, dass die Unterstützung bei Katastrophen und Pandemien laut Rot Kreuz-Gesetz zu unseren ureigensten Aufgaben zählt.

Sie waren viele Jahre in der Krisenintervention tätig. Das sind schwierige Einsätze, die an die eigene Substanz gehen können.

Pirringer: Ja, aber ich habe sofort gesagt, Krisenintervention kann ich mir für mich vorstellen. Ich habe sehr viel innere Ruhe und kann gut zuhören. Das sind Grundbedingungen. In der Krisenintervention geht es oft um Todesfälle, Autounfälle oder man betreut eine Familie, wo tagelang jemand gesucht wird. Besonders schlimm ist es, wenn es um Kinder und Jugendliche geht. Es gibt Einsätze, die sind massiv belastend. Dann muss man sich rausnehmen und eine Supervision machen.

Haben Sie von den Betroffenen auch Feedback bekommen?

Pirringer: Man glaubt gar nicht, wie viel positive Rückmeldungen zurückkommen. Manchmal sprechen mich Leute noch viele Jahre später an und sagen: „Danke, dass Sie da waren.“

Schöpft man daraus neue Energie?

Pirringer: Man wird sehr demütig und dankbar dem eigenen Leben gegenüber. Das ist etwas, was viele Leute zur Zeit vergessen.

Das Rote Kreuz ist eine wichtige Stütze im Pflegesystem. Was sagen Sie zu den Plänen des Landes Burgenland, die Pflege komplett neu zu strukturieren?

Pirringer: Wir wissen noch sehr wenig. Wir warten noch auf eine Ausschreibung. Bis jetzt haben wir nur Informationen über die geplanten Pflegestützpunkte im ganzen Land bekommen. Es herrscht aber eine große Verunsicherung bei Klientinnen und Klienten, die fürchten, in puncto Pflegeorganisation ihre Wahlfreiheit zu verlieren. Und damit ihre Bezugsperson. Das wäre für die betroffenen Personen etwas ganz Schlimmes. Pflege ist etwas sehr Privates, es braucht lange, bis eine Vertrauensbasis aufgebaut ist. Das hat viel mit Respekt und Würde zu tun. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sehr verunsichert.

Wo finden Sie Ihren Ausgleich?

Pirringer: In der Musik, ich lese gerne, gehe gerne ins Theater. Im Konzert kann ich abschalten. Wenn es mir ganz schlecht geht, dann gehe ich meinen Garten umgraben (lacht). Was mir sehr fehlt, ist das Neusiedler Hallenbad. Nach einem anstrengenden Arbeitstag bin ich gerne eine Stunde schwimmen gegangen. Dabei konnte ich komplett „runterkommen“.