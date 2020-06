Der Beschaffungsprozess war bereits im Vorjahr gestartet worden. Dabei wurden auch die spezifischen Anforderungen einer Unterwassereinheit berücksichtigt. Im Boot befinden sich vier abnehmbare Transportkisten, welche gleichzeitig auch als Sitzgelegenheit für die Mannschaft dienen. Zur Ausrüstung gehören auch ein mittels Joystick bedienbarer Doppel-Suchscheinwerfer sowie ein Seiten- und Tiefensonar samt HD-Bildschirm.

Der 100 PS-Außenbordmotor ermöglicht eine maximale Geschwindigkeit von etwa 50 km/h. Eine hydraulisch zu betätigende Bugklappe mit integrierter Einstiegsleiter soll den komfortablen Ein- und Ausstieg von Einsatztauchern aus dem Wasser sowie eine leichten Be- und Entladung ermöglichen. Per Transporttrailer kann das Boot rasch zum jeweiligen Einsatzort gebracht werden.

Nach der Auslieferung des neuen Bootes am Donnerstag war die Endabnahme durch den Landesfeuerwehrverband im Jachthafen Weiden am See erfolgt. Ab sofort ist es für Einsätze freigegeben. In den kommenden Wochen sollen die Schiffsführer geschult werden. Außerdem ist laut Tauchdienst auch ein Erfahrungsaustausch mit anderen Einheiten des Wasserdienstes in Form von gemeinsamen Übungen geplant.