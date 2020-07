Wie vonseiten des Bundes gefordert und von der Landespolitik angekündigt, sollen Corona-Testungen künftig komplett im Land abgewickelt – und vor allem auch ausgewertet – werden. Die Gerätschaften wurden bereits bestellt. Wichtig: Auch für die Test-Kits gibt es teils fixe Lieferzusagen; diese sind am Weltmarkt erwartungsgemäß sehr begehrt.

Auf BVZ-Anfrage beim Krankenhaus der Barmherzigen Brüder und der Krankenanstaltengesellschaft (KRAGES) rechnet man vor, dass im Herbst insgesamt rund 9.500 Tests im Monat abgewickelt werden können. Die großen Geräte in den Krankenhäusern in Eisenstadt und Oberwart sollen bis zu 2.000 Tests erledigen, in den kleineren KRAGES-Häusern sollen es monatlich insgesamt 600 sein. In Eisenstadt sind bereits jetzt 1.700 Tests im Monat möglich. Bei der KRAGES sollen Ende August erste Auswertungen starten.

Was allerdings noch dringend benötigt wird, ist Personal, heißt es sowohl bei der KRAGES als auch bei den Barmherzigen Brüdern. Gesucht werden biomedizinische Analytiker und Verwaltungspersonal, um die Corona-Tests im „Schichtbetrieb“ abarbeiten zu können.

Stichwort Corona-Tests: Bei den Fußballern des SC Rust und des ASKÖ Klingenbach fielen sämtliche negativ aus – wie berichtet, war bei einem Mitspieler nach einem Match Covid-19 diagnostiziert worden. Die BVZ fragte bei den Experten der Arbeiterkammer nach, ob die Quarantäne negative Auswirkungen im Job haben könnte. Die Antwort: Grundsätzlich nicht, da Mannschaftssport als erlaubt gilt. Was die Fortzahlung bei Quarantäne angeht, gelangen Problemfälle ans Landesverwaltungsgericht. Bislang war dies noch nicht der Fall. Nur drei Beschwerden wurden in Verbindung mit Corona-Strafen behandelt.