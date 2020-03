Wie am Nachmittag bekannt gegeben wurde, hat die an der Fachhochschule Burgenland eingerichtete Koordinationsgruppe, zusammengesetzt aus Mitgliedern der Hochschulleitung, Abteilungsleitungen und Studiengangsleitungen, entschieden, dass ab morgen, Mittwoch, keinerlei Präsenz-Veranstaltungen mehr an den Studienzentren in Eisenstadt und Pinkafeld stattfinden. Alle Lehrveranstaltungen sollen schrittweise auf Online-Formate umgestellt werden, soweit dies möglich sei, beziehungsweise gegebenenfalls verschoben werden.

Geplante Exkursionen und Prüfungen in großem Rahmen sind abgesagt, ebenso geplante Konferenzen und Sponsionen. Die Berufspraktika finden - sofern es durch das jeweilige Unternehmen keine anderen Informationen gibt - planmäßig statt. Der Infotag der FH Burgenland am Samstag in Eisenstadt und Pinkafeld wurde abgesagt, es wird jedoch die Möglichkeit für Interessierte geben, sich online von Studiengangsleitern beraten zu lassen. Bei Interesse kann man sich sich per E-Mail an beratung@fh-burgenland.at anmelden oder telefonisch einen Termin vereinbaren.

"Das Team der FH Burgenland arbeitet mit Hochdruck nun daran, den Lehrbetrieb so gut als möglich weiterzuführen", wurde in einem Mail an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekannt gegeben.

Die Koordinationsgruppe tage regelmäßig, um bestmögliche Entscheidungen für alle an der FH Burgenland tätigen und studierenden Personen zu treffen.