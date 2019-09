"Zur Hebung der Verkehrssicherheit wird am Freitag, 6. September in der Zeit von 9 Uhr bis 19 Uhr mit Kräften der Landesverkehrsabteilung, sowie aller Bezirkspolizeikommanden und dem Stadtpolizeikommando Eisenstadt unter Leitung der LVA ein landesweites Planquadrat durchgeführt", gab die Polizei in einer Aussendung am Mittwoch bekannt. Dabei gäbe es folgende Vorgaben:

Verstärkte Präsenz auf Hochleistungsstraßen und dem unterrangigen Straßennetz

Geschwindigkeits- und Abstandskontrollen

Fahrzeug- und Lenkerkontrollen

Schwerverkehrskontrollen

Alkohol- und Suchtmittelmissbrauch von Fahrzeuglenkern

Rückhaltesysteme, Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung

Zudem werden anlässlich des dieswöchigen Schulbeginns weiter vor Schulen und nahegelegenen Schutzwegen im gesamten Burgenland Kontrollen im Hinblick auf die richtige Verwendung von Gurten und Kindersitzen sowie die missbräuchliche Verwendung von Mobiltelefonen verstärkte Kontrollen durchgeführt.