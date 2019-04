Im Spannungsfeld zwischen Kunst und Kultur war Robert Schneider stets bekannt dafür, sich kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Immer sah er sich auch als „Ermöglicher“ von Kunst – als Mitbegründer und Geschäftsführer der Cselley Mühle in Oslip wurde er dieser Rolle mehr als gerecht. Nach schwerer Krankheit verstarb Robert Schneider in der Nacht auf Samstag im Alter von 69 Jahren.

BVZ BVZ-Martinipreis 2012. Robert Schneider, Hans Bögl und Sepp Laubner (v.l.) wurden in der Kategorie Kultur ausgezeichnet.

Am 30. Jänner 1950 geboren, absolvierte Schneider die Landesfachschule für Keramik in Stoob. Dem Werkstoff Keramik blieb er treu, bekannt auch seine Klang-Objekte und der „Riss“, der sich durch sie hindurchzog. 1975 gründete Robert Schneider gemeinsam mit Sepp Laubner und Freunden das Kunst- und Aktionszentrum Cselley Mühle in Oslip, das bis zum heutigen Tag als eines der Zentren der Szene schlechthin gilt.