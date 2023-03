Garant für mehr Sicherheit im Burgenland seit 100 Jahren

Werbung

Ein nicht endenwollendes Meer an Feuerwehrfahnen wogte quer durch die Oberwarter Messehalle: Fahnenträger aus allen Landesteilen sorgten für eine so beeindruckende Ouvertüre beim Festakt anlässlich 100 Jahre Landesfeuerverband, dass Landesrat Heinrich Dorner von Gänsehautfeeling sprach. „Vor 100 Jahren wurde der Verband gegründet, um eine Struktur zu schaffen und landesweit organisiert zu sein. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie gut diese Strukturen funktionieren. Gäbe es diese nicht, wären viele Einsätze schwer zu bewältigen“, so Dorner.

150 Feuerwehreinsätze verzeichnete das burgenländische Feuerwehrwesen im Gründungsjahr des Verbandes 1923, heute rücken die 310 burgenländischen Feuerwehren und sechs Betriebsfeuerwehren rund 20 Mal pro Tag aus. „Wir haben heute allen Grund zur Freude. Wir können auf eine lange und erfolgreiche Geschichte zurückblicken“, so Landeskommandant Franz Kropf. „Eines ist über die Jahre gleich geblieben, das große Engagement jedes Einzelnen. Die Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen opfern ihre Freizeit und setzen ihr Leben aufs Spiel, um anderen zu helfen. Ohne sie wäre unser Land nicht so sicher und lebenswert.“

Über 17.000 Menschen jeden Alters im Burgenland engagieren sich bei der Feuerwehr. Bei der Feuerwehrjugend, deren 50-jähriges Bestehen heuer ebenfalls gefeiert wird, hat man kürzlich die 2.000er-Marke überschritten. Ein Jubiläumsjahr ist 2023 auch für die Landesfeuerwehrschule, die es seit mittlerweile 75 Jahren gibt.

„Sicherheit und damit auch die Feuerwehr ist ein Gemeinschaftsprojekt“, erklärte Bundesfeuerwehrkommandant Robert Mayer, der ins Burgenland gekommen war, um zum Jubiläum zu gratulieren. „Es braucht viele, um ein Sicherheitsnetz aufzustellen und garantieren zu können.“