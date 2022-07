Landesgericht Eisenstadt 31-Jähriger brachte Firma um 62.000 Euro: Zehn Monate bedingt

E in 30-jähriger Burgenländer ist am Donnerstag am Landesgericht Eisenstadt zu zehn Monaten bedingter Haft verurteilt worden, weil er die Firma, bei der er bis Ende 2021 beschäftigt war, als Filialleiter im Südburgenland um rund 62.000 Euro gebracht haben soll.