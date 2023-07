Das sind die besten Feuerwehren des Landes .

Die burgenländischen Feuerwehrleute matchten sich am Wochenende in Eisenstadt um den Sieg beim Landesfeuerwehrleistungsbewerb. Ein Highlight war dabei auch heuer wieder der Florianicup. Bei der 68. Auflage des Wettbewerbs waren heuer 177 Wettkampfgruppen, vom Landesnorden bis ganz in den Süden, am Start.