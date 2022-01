Burgenland erwägt Verfassungsklage gegen Ärztegesetz

"Mein Ziel ist es, diese Bestimmung im Ärztegesetz verfassungsrechtlich zu kippen, diesen Weg werden wir gehen", so Doskozil bei einer Landtagsdebatte am Donnerstag.

Der Landeshauptmann kritisierte, dass die Wochenenddienste der Ärzte nicht mehr verpflichtend sind, sondern freiwillig erfolgen. Dies basiere aber auf dem Ärztegesetz, einem Bundesgesetz: "Wir werden reagieren und schauen uns die gesetzlichen Bestimmungen ganz genau an." Ziel sei es, diese Bestimmungen zu kippen, kündigte er an.

Der Landtag diskutierte auf Antrag der ÖVP dringlich das Thema Gesundheit. Klubobmann Markus Ulram wähnte dabei die Gesundheitsversorgung im Burgenland auf dem Weg "in Richtung Intensivstation" und bekräftigte seine Kritik am von Doskozil kürzlich vorgestellten Regionalen Strukturplan Gesundheit, da dieser unter anderem die Reduktion der Bettenanzahl vorsieht. Ulram forderte daher eine Überarbeitung des RSG.

Doskozil zeigte sich "überrascht", "mit welchen Behauptungen das burgenländische Gesundheitssystem schlecht gemacht wird" und verwies hingegen auf anstehende Investitionen ins KH Oberpullendorf oder die Unterschreitung des Kostenrahmens beim Neubau in Oberwart. Er verteidigte außerdem die Bettenreduktion, zumal die Verweildauer nach Eingriffen sinke.

Ein zweiter Dringlichkeitsantrag wurde von der SPÖ "betreffend Maßnahmen gegen parteipolitische Freunderlwirtschaft bei unserer Polizei" eingebracht. Sie forderte, die Bundesregierung solle sicherstellen, dass Stellenbesetzungen bei der Polizei aufgrund der Qualifikation und nicht anhand eines ÖVP-Parteibuches erfolgen.

Beschlossen wurden am Donnerstag zwei Gesetze, das neue Kinder- und Jugendhilfegesetz mit der Anstellung von Pflegeeltern und eine Änderung der Gemeindeordnung, die höhere Kassenkredite ermöglicht. Bei der mit einer absoluten Mehrheit ausgestatteten SPÖ fehlten in der ersten Landtagssitzung des Jahres zunächst drei Mandatare, darunter Präsidentin Verena Dunst. Zwei Landtagsabgeordnete waren positiv auf Corona getestet worden, Dunst selbst erschien nach einem negativen Testergebnis am Nachmittag. Der rote Klub war so zwischenzeitlich auf 16 Abgeordnete geschrumpft und stand 17 Mandataren von ÖVP, Grünen und FPÖ sowie dem freien Abgeordneten Geza Molnar gegenüber. Die beiden Gesetze wurden aber dennoch mehrheitlich beschlossen.