Pkw mit Radarwarngerät auf A4 gestoppt .

Die Autobahnpolizei hat am Wochenende auf der Ostautobahn (A4) in Fahrtrichtung Ungarn einen Pkw mit verbautem Radarwarngerät angehalten. Der rumänische Lenker war den Beamten aufgefallen, weil eine Lasermessung der Geschwindigkeit bei seinem Fahrzeug gescheitert war, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag.