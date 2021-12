Geschäfte für Genesene oder Geimpfte wieder offen

Der Handelsverband erwartete einen verhaltenen Start, obwohl die Kundenfrequenz höher sein werde, da hunderttausende Handelsangestellte sowie Beschäftigte in körpernahen Dienstleistungen aus der Kurzarbeit zurückkehren. Vielerorts ende auch das Homeoffice. Gegen den Abend rechnet der Verband mit verstärkten Weihnachtseinkäufen.

Bücher, Weihnachtsware und Spielzeug nachgefragt

In Graz hielt sich die Kauflust der Menschen in der Innenstadt am Montag noch weitgehend in Grenzen gehalten. Ein Lokalaugenschein der APA ergab am späten Vormittag, dass vor allem Bücher, Weihnachtsware und Spielzeug nachgefragt waren. Schlangen bildeten sich aber in der Buchhandlung Moser am Eisernen Tor vor den Kassen, viele Menschen holten bestellte Bücher ab. Mehr Andrang gab es auch im Innenstadtkaufhaus Kastner & Öhler. Hier war das Interesse an Geschirr und Gläsern sowie Weihnachtsschmuck recht groß, was anhand der geduldig an den Kassen anstehenden Menschen zu sehen war.

Im Wintersportbereich des Sporthauses Gigasport mutete es dagegen ruhig an. In der Spielwarenabteilung tummelten sich vor allem ältere Semester. Auch einige Innenstadtlokale hatten wieder geöffnet und verkauften Getränke "to go" - Glühwein ging sogar trotz der relativ frühen Stunde gut. Während des Lockdowns nur für den Gassenverkauf aufzusperren war für etliche Cafetiers wohl nicht infrage gekommen. "Wenn der Handel nicht offen hat, ist einfach zu wenig Frequenz", sagte eine Wirtin in der Innenstadt.

In Vorarlbergs größtem Einkaufszentrum, dem Messepark in Dornbirn, wurde am Montag "sehr guter Besuch" verzeichnet, einen Ansturm gab es aber nicht. "Es sind noch Parkplätze frei", so Geschäftsführer Burkhard Dünser auf APA-Anfrage. Viele würden wohl nicht gleich den ersten Tag für einen Einkauf nützen, "das ist auch gut so". Festzustellen sei, dass die Kunden das Einkaufszentrum mit gefüllten Taschen verlassen. "Es wird ordentlich gekauft", sagte Dünser. Der Geschäftsführer rechnete mit einem "echt starken Finale" bis zum Heiligabend, wenngleich der im Lockdown entgangene Umsatz natürlich nicht mehr aufzuholen sei. Enorm angestiegen sei der Gutscheinverkauf.

Zuletzt floss weitere Wertschöpfung an den Online-Handel ab APA/THEMENBILD

In Wien war auf der Maria-Hilfer-Straße und beim dortigen Einkaufszentrum Gerngroß mehr los als üblich, berichtete das Ö1-"Mittagsjournal". Der stationäre Handel sei vermisst worden, das merke man, sagte Center-Manager Gerhard Wohlmacher. Nachgefragt seien vor allem Kleidung und Elektrogeräte. Beim Buchhändler Morawa habe es keine Probleme bei den 2-G-Kontrollen gegeben, sagte ein Filialleiter. Die ersten Kunden hätten ihre Nachweise von selbst gezeigt. Insgesamt sei die Stimmung gut und es herrsche ein freundschaftlicher Umgang miteinander.

Aufgrund der Fortschreibung des Lockdowns für Ungeimpfte und des harten Lockdowns in Oberösterreich rechnet der Handelsverband jedenfalls mit bundesweiten Umsatzverlusten von 440 Mio. Euro im gesamten Non-Food-Handel im Vergleich zu Vor-Corona-Normalwochen. Da die doppelten Gehälter während des harten Lockdowns überwiesen wurden, sei viel Wertschöpfung zu Internet-Giganten außerhalb Österreichs abgeflossen. Der stationäre Handel werde daher "wohl nur ein Viertel der 2,7 Mrd. Euro an Umsatzverlusten aufholen". Darob müssten die Corona-Wirtschaftshilfen aufgestockt werden, forderte der Handels-Lobbyingverband einmal mehr.

Eine theoretische Regel fürs nun wieder mögliche Einkaufen ist praktisch allerdings kaum umsetzbar, schreibt der "Kurier" unter Verweis auf Branchenangaben. "Für Einkaufszentren machen 2G-Kontrollen beim Eingang keinen Sinn", sagt Christoph Andexlinger, Chef der Spar European Shoppingcenter (SES) laut Zeitungsbericht. In den Zentren gebe es schließlich auch Apotheken, Lebensmittelgeschäfte oder Post-Stellen, die auch von Ungeimpften aufgesucht werden dürfen. "Wir können ja am Eingang nicht kontrollieren, wer wohin gehen will", sagt der Shopping-Center-Manager.

An die Shopbetreiber könne man die Kontrollen auch nicht delegieren. Ein Verkäufer sei nicht die Exekutive, könne also auch nicht viel mehr machen, als jemanden erklären, dass er nicht ins Geschäft darf. Aber: "99 Prozent der Leute halten sich an die Regeln. Aber in einem Haus mit 40.000 Kunden am Tag hat man immer ein, zwei dabei, die man eigentlich lieber nicht da haben würde", sagt Andexlinger. Letztlich sei eine sichtbare Kontrolle der Exekutive wohl das effektivste Mittel.

"Der Handelsverband hat alle zehntausenden Händler mit Hinweisschildern ausgestattet, aber auch Durchsagen kann man durchführen oder eben stichprobenartige Kontrollen sind eben das Rüstzeug, um eben einen sicheren Handel zu ermöglichen", erläuterte Will im ORF-Radio Ö1-"Morgenjournal" am Montag. "Die Kunden, aber auch die Mitarbeiter sind natürlich gefordert, denn nur wir alle können ein sicheres Shopping garantieren."

Wird jemand ohne 2G-Nachweis von der Polizei beim Shoppen erwischt, kann es teuer werden. Laut Will sind Kunde und Geschäftsbetreiber in der Ziehung. Für den Kunden können es 500 Euro werden, für den Inhaber 3.600 Euro.