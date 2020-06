BVZ: Das Corona-Virus ist nach wie vor Thema Nummer eins. Welche Maßnahmen wurden von Seiten der Landespolizeidirektion seit Anbeginn der Krise ergriffen?

Martin Huber: Große Herausforderungen gab es natürlich bei der Verkehrssituation an den Grenzen. Dort galt es den Verkehr, bedingt durch die Gesundheitskontrollen, die Sperren von Grenzübergängen und durch zeitlich bedingte Korridore für bestimmte Staatsangehörige in die richtigen Bahnen zu lenken. Wir hatten die Einhaltung der COVID-Bestimmungen zu kontrollieren und die Gesundheitsbehörden bei den Kontrollen an den Grenzen beziehungsweise bei Bescheidzustellungen zu unterstützen. Es war und ist wichtig, auf den Straßen präsent zu sein, um der Bevölkerung auch ein Sicherheitsgefühl zu vermitteln.

Gab es Änderungen bei der Organisation im Landespolizeikommando?

Huber: Wir haben vom ersten Tag an einen Krisenstab ins Leben gerufen, in dem 15 Mitarbeiter Tag und Nacht im Einsatz waren. Es hat eine enge Abstimmung einerseits mit den Bezirkspolizeikommanden und andererseits mit den Gesundheitsbehörden, und zwar den Bezirkshauptmannschaften und dem Land Burgenland gegeben.

Die Anzahl der Verkehrstoten stieg im vergangenen Jahr immens an. Gab es 2018 13 Opfer zu beklagen, so waren es im Jahr 2019 insgesamt 33. Wurden diesbezüglich Maßnahmen ergriffen?

Huber: Es gibt drei Hauptunfallursachen: Erhöhte Geschwindigkeit, Ablenkung und Vorrangverletzung. Die Unfallstatistik wurde analysiert und dementsprechend Maßnahmen ergriffen, es gibt nunmehr gezieltere Kontrollen. Es wird nun noch mehr Zeit und Personal in die Kontrollen investiert. Ein Großteil der Unfälle passiert in Ortsgebieten, dort gibt es nun mehr Präsenz. 75 Prozent der Unfälle ereignen sich zwischen 6 und 19 Uhr – daher liegt das Hauptaugenmerk bei den Kontrollen auf dieser Zeit.

In den letzten Jahren ging die Anzahl der Einbrüche in Wohnungen oder Wohnhäusern sukzessive zurück. 2014 wurden noch 365 solcher Delikte gemeldet, 2019 waren es nur mehr 122.

Huber: Die Analyse hat in diesem Bereich einen großen Schritt nach vorne gemacht. Die Aufklärungsarbeit im Burgenland hat sich auch enorm verbessert, das Burgenland ist bei der Spurenauswertung in Österreich die Nummer eins. Die Präventionsarbeit der Polizei trägt immer mehr Früchte, die Bevölkerung ist sensibler geworden, die Zahl der Alarmanlagen in den Einfamilienhäusern nimmt enorm zu.

Wie sieht die Situation im Burgenland bei den Drogen aus?

Huber: Die synthetischen Drogen haben zugenommen, diese sind zum Teil sehr einfach zu produzieren. Die Gefährlichkeit dieser illegalen Substanzen ist enorm hoch, sie führen sehr schnell und massiv zur Abhängigkeit. Um ein Vielfaches mehr als zum Beispiel Cannabis. Ein großer Teil dieser Drogen gelangt über die östlichen Nachbarn - von der Slowakei oder Ungarn - nach Österreich.

Die Delikte im Bereich Cybercrime nehmen immer mehr zu. Im Jahre 2019 gab es im Burgenland im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 19 Prozent.

Huber: Cybercrime ist eines der wichtigsten Themen. In diesem Bereich sind wir im Burgenland sehr gut aufgestellt, bereits auf Bezirksebene gibt es Spezialisten, die sich mit dem Thema beschäftigen, wir haben eine Aufklärungsquote von 38 Prozent. Immer wieder werden Menschen Opfer von Erpressermails. Die Masche mit dem „Neffentrick“, bei dem ein Verwandtschaftsverhältnis vorgetäuscht und um Geld gebeten wird, ist nach wie vor sehr präsent.

Wie stellt sich aktuell die Flüchtlingssituation dar?

Huber: Im heurigen Jänner und Februar gab es erhöhte Aufgriffszahlen. Seit März – mit Einsetzen der Corona-Pandemie – ist die Zahl stark zurückgegangen, wie sich die Situation entwickelt, muss man weiter beobachten. Durch das Innenministerium werden wir laufend mit Updates versorgt, wie die Situation zum Beispiel an der Balkan-Route aussieht.