Die Antigen-Schnelltests werden an insgesamt 34 Teststationen angeboten. Getestet wird an allen fünf Testtagen (13. bis 17. Jänner) in den Bezirksvororten Neusiedl am See, Eisenstadt, Mattersburg, Oberpullendorf, Oberwart, Güssing und Jennersdorf. An allen anderen Standorten wird es an drei Tagen (15. bis 17. Jänner) die Möglichkeit zum kostenlosen Antigen-Schnelltest geben.

Die Teilnahme an den landesweiten Tests ist freiwillig und kostenlos. Getestet werden können Personen ab 6 Jahren, wobei Minderjährige von einem Elternteil begleitet werden müssen.

Anmeldung bis einschließlich 17. Jänner möglich

Die Anmeldung ist noch bis zum Ende der Testaktion, bis einschließlich 17. Jänner, möglich und erfolgt über das Internet auf der vom Bund bereitgestellten Internetseite www.oesterreich-testet.at bzw. https://burgenland.oesterreich-testet.at/#/registration/start. Dort ist es möglich, online auch Anmeldungen für andere Personen, etwa Familienmitglieder, durchzuführen. Für Personen, die sich nicht online anmelden können, steht außerdem eine Hotline des Bundes unter 0800 220 330 (Montag bis Sonntag von 7.00 bis 22.00 Uhr) für eine telefonische Anmeldung zur Verfügung.

Um Massenansammlungen, Staus und Wartezeiten zu vermeiden, werden bei der Anmeldung Zeitfenster vergeben. Man kann sowohl ein bevorzugtes Zeitfenster als auch die Teststation, bei der man sich testen lassen möchte, auswählen.

