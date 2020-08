"Ich halte das für überflüssig", sagte er am Donnerstag in einer Pressekonferenz. Sowohl ein Untersuchungsausschuss als auch die Behörden würden in diesem Fall zur Aufklärung beitragen.

Die NEOS hätten bei der vergangenen Wahl den Einzug in den Landtag verfehlt, erinnerte Hofer - "ich nehme daher diese Vorschläge nicht sonderlich ernst". Allerdings sprach sich der FPÖ-Obmann für einen Untersuchungsausschuss im Burgenland aus.