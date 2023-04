Goldenes Verdienstzeichen für Adi Binder senior

Werbung

Bekannt in der Öffentlichkeit ist der Mattersburger Adi Binder senior vor allem im Rahmen seiner Tätigkeit als Bezirksfeuerwehrkommandant (vergangenes Jahr legte er sein Amt nach langer Zeit zurück). Für seine Verdienste im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit wurde er kürzlich geehrt. Er trat seinen Dienst als Vertragsbediensteter des Justizwachedienstes im Jahre 1990 an. Nach Tätigkeiten bei mehreren Justizwacheanstalten ist er derzeit als Bundesbrandschutzbeauftragter in der Generaldirektion für den Strafvollzug und den Vollzug freiheitsentziehender Maßnahmen tätig.

Von Seiten des Justizministeriums heißt es wie folgt: „Durch seine überaus engagierte regionale, nationale und internationale Vernetzungsarbeit hat er den Brandschutz im Straf- und Maßnahmenvollzug an besterprobte Präventions-, Interventions- und Ausbildungsstandards angepasst und ausgerichtet. Mit seiner Unterstützung konnten mittlerweile in elf von insgesamt 28 Justizanstalten in Österreich Betriebsfeuerwehren installiert und so weiterhin ein hoher Grad an Professionalisierung im vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz erwirkt werden. Durch seine oftmalige dienstliche Präsenz bei öffentlichen Veranstaltungen im Zusammenhang mit Feuerwehr- und Brandschutzthemen und dem damit einhergehenden medialen Interesse ist es Kontrollinspektor Binder gelungen, die österreichische Justizwache stets positiv und vorbildlich in der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.“