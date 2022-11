Schlepper werden immer dreister

Werbung

Aufgriffe von bis zu 500 illegalen Migranten sind an den burgenländischen Grenzen nach wie vor täglich an der Tagesordnung; eine Trendwende ist nicht in Sicht.

Befeuert wird die Stimmung in den Gemeinden zusätzlich von Zwischenfällen mit Schlepperfahrzeugen oder Videos, wie jenes, das vergangene Woche publik wurde.

Video: Dutzende Flüchtlinge laufen Richtung Grenze

Das Video, das im Netz für Aufsehen sorgte, zeigt Flüchtlinge, die aus einem Klein-LKW und einem Lieferwagen springen und davonlaufen. Ein „Faktencheck“ der inzwischen vonseiten der Austria Presse Agentur veröffentlicht wurde, ergab, dass das vieldiskutierte Video tatsächlich Ende der Woche aufgenommen worden war, und zwar in Ungarn, kurz vor der burgenländischen Grenze. Von der Polizei wurden kurz darauf 117 Migranten bei Nickelsdorf aufgegriffen.

Angesichts laufend neuer Ereignisse dieser Größenordnung bleibt die politische Diskussion scharf, vor allem zwischen der SPÖ und Türkis-Grün in der Bundesregierung sowie im Land. Die FPÖ diskutiert im Landtag nun einen Dringlichkeitsantrag mit dem Titel „Asylchaos – es ist fünf nach zwölf“.

Polizei und Bundesheer sind nach wie vor im Dauereinsatz; neben den hohen Aufgriffszahlen gibt es auch Erfolge zu vermelden: Zuletzt wurde die 300er-Grenze bei den gefassten Schleppern überschritten. Im Vergleich dazu wurden im Vorjahr insgesamt 169 Schlepper geschnappt. Die Verdoppelung wird in dem Fall schon in den kommenden Wochen erwartet.