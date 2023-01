"Bevölkerungsschutz Burgenland": Mit neuem Schwung gegen neue Krisen

Werbung

Gerade die aktuellen Krisenszenarien nimmt das Land zum Anlass, um manche Bereiche neu zu denken – unter diesem Aspekt wird der Zivilschutz auf zeitgemäße Beine gestellt. Zur Weichenstellung gab es nun eine außerordentliche Generalversammlung des Verbandes. Als ehrenamtlicher Präsident und Nachfolger von SPÖ-Abgeordnetem Erwin Preiner (er bleibt als Ehrenpräsident und Vize im Bundesverband) ist mit Herbert Wagner der bekannteste Sicherheits-Experte des Landes angetreten: Der frühere Kriminalbeamte hat mit seinem Sicherheits-Unternehmen und als Berater 18 Jahre lang Großereignisse gemanagt, vom Nova Rock bis zur Fußball-Europameisterschaft. Dieses Wissen will er künftig in den Verband einbringen, der sich wiederum auf neue Beine stellt, unter dem Namen „Bevölkerungsschutz Burgenland – Katastrophen- und Zivilschutzverband“.

Blackout-Vorsorge in Gemeinden

Einer der ersten großen Schwerpunkte liegt im Bereich Blackout-Vorsorge: Bürgermeisterinnen, Bürgermeister und Verwaltung sollen dabei unterstützt und im Umgang mit Krisen und Katastrophen geschult werden, sagte der neu gewählte Präsident, der sich und seine Ziele zusammen mit Landesrat Heinrich Dorner nun bei einer Pressekonferenz präsentierte.

Die Gemeinden sollen vor allem darüber informiert werden, wie sie sich auf Krisen vorbereiten können. Im Fall eines Blackouts würden, unter anderem mangels Treibstoff, viele, die sonst pendeln, in den Ortschaften bleiben, meinte Wagner. Der Bürgermeister sei dann gefordert, einen Krisenstab einzurichten. Außerdem soll der bestehende digitale Katastrophenschutzplan mit den Kommunen analysiert und in der Praxis umgesetzt werden, fügte Dorner hinzu.

Über die Gemeinden will der Verband auch die Bewohner erreichen, etwa durch Vorträge, Workshops und Projekte. Ziel sei, "dass der Bürger auch das Gefühl hat, er kann selbst etwas tun", vor allem in Hinblick auf die Bevorratung, so Wagner. Neben Lebensmitteln und Getränken für 14 Tage sollten ausreichend Hygieneartikel im Haushalt vorhanden sein, wie die Hamsterkäufe zu Beginn der Corona-Pandemie gezeigt hätten. Damit sei man nicht nur auf eine Pandemie, sondern auch auf einen Blackout oder etwa einen Giftunfall vorbereitet.

Die vergangenen Jahre und aktuelle Entwicklungen hätten gezeigt, dass man das Thema Zivilschutz noch viel intensiver bearbeiten müsse, erklärte Landesrat Dorner in diesem Zusammenhang: Das Land, der Zivilschutzverband und die einzelnen Organisationen "verfolgen alle dasselbe Ziel", weshalb auch die Zusammenarbeit groß geschrieben werde.

Künftig will der Verband öffentlich hauptsächlich unter seinem neuen Namen auftreten. Dieser zeige, "was wirklich im Mittelpunkt steht: der Bevölkerungsschutz", betonte Wagner, der sich bei seinem Vorgänger, dem SPÖ-Landtagsabgeordneten Erwin Preiner, bedankte. Neue ehrenamtliche Mitarbeiter sollen angeworben und der Frauenanteil erhöht werden.