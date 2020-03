Zahl der Corona-Fälle in Österreich auf 245 gestiegen .

Die Zahl der bestätigten Coronafälle in Österreich ist am Mittwoch sprunghaft gestiegen: Hatte das Gesundheitsministerium am Morgen noch von 206 Infektionen berichtet, waren es am Nachmittag bereits 245, also um 39 neue Viruserkrankungen mehr.