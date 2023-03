130 Rekruten in Enzesfeld-Lindabrunn angelobt

Werbung

Der Kommandant der Theresianischen Militärakademie, Generalmajor Karl Pronhagl, freute sich, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zur feierlichen Angelobung der jungen Soldaten in Enzesfeld-LIndabrunn begrüßen zu können.

Die 130 angelobten Rekruten sprachen am Rathausplatz der Marktgemeinde ihr Treuegelöbnis. Zuvor gab es ein Platzkonzert der Militärmusik Niederösterreich gemeinsam mit dem Musikverein Hirtenberg. Zum Abschluss der Feierlichkeiten präsentierte die Militärmusik Niederösterreich noch den „Großen Österreichischen Zapfenstreich“. Vor der Kulisse des Wiener Beckens und in Anwesenheit ihrer Angehörigen war der Festakt eine unvergessliche Erfahrung für die jungen Soldaten. Sie haben in den vergangenen Wochen ihre Grundausbildung erfolgreich absolviert und sind nun bereit, Österreich und seiner Bevölkerung in den verschiedensten Funktionen zu dienen.

Bundesheer: Verteidigungsministerin Tanner bei Angelobung in Enzesfeld-Lindabrunn Foto: BMLV/Daniel Trippolt, BMLV/Daniel Trippolt

"Ich freue mich, dieser würdigen Angelobung beiwohnen zu dürfen. Unsere Grundwehrdiener übernehmen mit dem Gelöbnis Verantwortung für sich und das Bundesheer und sind damit die Basis unseres Heeres. Für das Bundesheer hat der Schutz des Staates Österreich Vorrang, genauso wie der Schutz seiner Bevölkerung, der Schutz unserer Neutralität und vor allem der Schutz von uns allen. Und dafür ist das Bundesheer unsere Sicherheitsgarantie. Ich wünsche den angelobten jungen Soldaten für die bevorstehende Zukunft alles Gute, eine spannende Dienstzeit und viel Soldatenglück", sprach Verteidigungsministerin Tanner.