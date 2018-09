Die Daten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) bestätigen das Gefühl vieler Burgenländer: Mit Kleinzicken (-0,7 Grad), Güssing und Kroissegg (je -0,1 Grad) lagen die Morgentemperaturen in gleich drei Gemeinden unter dem Gefrierpunkt.

Österreichweit gab es am Salzburger Sonnblick den kältesten Morgen mit -9,9 Grad. ZAMG-Klimatologe Alexander Orlik hat vergleichbare Fälle ausgewertet: „So eine kalte Septembernacht findet man in den Messreihen der einzelnen Wetterstationen nur selten.“

Tiefgelegene Orte besonders kalt

Damit es so stark abkühlt, müssen mehrere Faktoren zusammenpassen, erklärt ZAMG-Klimatologe Orlik: „Die Kältepole sind besonders an den am tiefsten gelegenen Orten einer Region zu finden. Hier sammelt sich die kälteste Luft. Denn je kälter Luft ist, desto schwerer ist sie."

Ausblick: Nächte bleiben kalt

Den Rest der Woche bleibt es in den Nächten für September zu kalt. An den Nachmittagen ist es teilweise relativ mild, so erwarten uns am Donnerstag und Freitag Sonnenschein und Höchstwerte größtenteils zwischen 18 und 25 °C.

Die 15 Kältesten

