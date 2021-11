Asylwerber attackierte Auto von Klingenbachs Bürgermeister

Aufgrund einer offenbar versuchten Straßensperre durch einen Asylwerber kam es Donnerstagabend zu einem Wortduell mit dem zufällig vorbeikommenden Bürgermeister Richard Frank. Die Konsequenz: Der Mann soll mit einer Krücke auf das Auto des Ortschefs losgegangen sein.

Klingenbachs Bürgermeister Richard Frank zVg Frank

Gegen 8 Uhr am Abend entdeckte Bürgermeister Richard Frank in der Ortschaft plötzlich eine Art Straßensperre: „Es waren quer über die Straße LED-Teelichter aufgestellt – ein Asylwerber wollte offenbar so die Leute um Zigaretten anschnorren. Ich habe ihn darauf hingewiesen, dass das nicht geht.“ Daraufhin habe ihn der Mann attackieren wollen.

„Mit seinem hinkenden Bein hat er das zwar nicht geschafft, dafür ist er aber mit seiner Krücke auf mein Auto losgegangen, bis die von mir alarmierte Polizei gekommen ist und ihn weggebracht hat.“ Der Schaden belaufe sich laut Frank auf 7.000 bis 10.000 Euro.

An die 50 Asylwerber seien derzeit in Klingenbach untergebracht, so Frank: „Sie müssen erst um 22 Uhr in der Unterkunft sein. Die Leute haben mittlerweile wirklich Angst, im Dunkeln dort vorbei zu müssen. Was wäre, wenn das gestern nicht mir, sondern einer Frau passiert wäre?“ Der Bürgermeister sieht nun das Innenministerium gefordert.

Aus der Landespolizeidirektion heißt es gegenüber der BVZ, dass man von dem Vorfall wissen und dahingehend ermittle, eine Stellungnahme folgt.