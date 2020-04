Ein Mann hatte bereits am Freitag eines der Kriegsrelikte im Zillingdorfer Wald bei Neudörfl (Bezirk Mattersburg) entdeckt. Der zweite Granate wurde am Samstag in einem Waldstück bei Steinberg-Dörfl (Bezirk Oberpullendorf) gefunden, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland mit.

Der Entminungsdienst entsorgte die beiden Granaten. Eine unmittelbare Gefahr für Personen oder Sachen habe nicht bestanden, hieß es.