Allerdings wurden zehn Bezirke von Gelb auf Orange hoch gestuft. Neunkirchen ist dafür jetzt nur noch gelb. Gesamt sind jetzt 30 Bezirke gelb.

Corona-Ampel Cluster in St. Pölten "gut abgrenzbar"

Corona-Pandemie Bruck ist jetzt auch orange

Coronavirus Bezirk Scheibbs bleibt orange

Coronavirus Ampel springt im Bezirk Amstetten auf Gelb

Erfreuliche Nachrichten Bezirk Neunkirchen von orange auf gelb zurückgestuft

Gemäß den der APA vorliegenden Ergebnissen sind die neuen orangen Bezirke Güssing (Burgenland), Völkermarkt (Kärnten), Bruck an der Leitha (Niederösterreich), Innsbruck-Land (Tirol), Linz-Stadt, Wels-Stadt, Linz-Land, Vöcklabruck, Gmunden und Rohrbach (alle Oberösterreich), wobei die beiden letzteren wie Völkermarkt vergangene Woche noch Grün waren.

Von Grün auf Gelb sprangen Mattersburg (Burgenland), Amstetten, Hollabrunn (beide Niederösterreich), Urfahr Umgebung (Oberösterreich), Salzburg Umgebung (Salzburg) sowie Bruck-Mürzzuschlag (Steiermark). Den umgekehrten Weg gingen Steyr-Stadt (Oberösterreich), Leibnitz, Murau sowie Hartberg-Fürstenfeld (alle Steiermark).

Die Einschätzung der Kommission im Detail:

Regionen mit mittlerem Risiko

- Bezirke in Niederösterreich: Amstetten, Baden, Hollabrunn, Lilienfeld, Neunkirchen, Sankt Pölten Land, Tulln, Wiener Neustadt Land

- Bezirke im Burgenland: Eisenstadt Stadt, Eisenstadt Umgebung, Mattersburg, Oberpullendorf, Oberwart, Rust Stadt

- Bezirke in Kärnten: Villach Stadt, Villach Land

- Bezirke in Oberösterreich: Braunau am Inn, Freistadt, Grieskirchen, Urfahr Umgebung, Ried im Innkreis, Schärding, Wels Land

- Bezirke in Salzburg: Salzburg Stadt, Salzburg Umgebung, Sankt Johann im Pongau

- Bezirke in der Steiermark: Bruck-Mürzzuschlag, Graz Stadt, Graz Umgebung, Liezen, Voitsberg

- Bezirke in Tirol: Imst, Kitzbühel, Kufstein

- Regionen in Vorarlberg: Klostertal/Arlberg, Montafon/Brandnertal, Großes Walsertal, Bregenzerwald/Kleinwalsertal

Regionen mit hohem Risiko

- Bezirke in Niederösterreich: Bruck an der Leitha, Gänserndorf, Gmünd, Korneuburg, Krems Land, Krems Stadt, Melk, Mistelbach, Mödling, Sankt Pölten Stadt, Scheibbs, Waidhofen an der Thaya, Wiener Neustadt Stadt, Zwettl

- Bezirke im Burgenland: Güssing, Neusiedl am See

- Bezirke in Kärnten: Hermagor, Völkermarkt

- Bezirke in Oberösterreich: Gmunden, Linz-Stadt, Linz-Land, Wels-Stadt, Rohrbach, Vöcklabruck

- Bezirke in Salzburg: Hallein

- Bezirke in Tirol: Innsbruck Stadt, Innsbruck-Land, Landeck, Schwaz

- Regionen in Vorarlberg: Rheintal/Walgau

- Wien

Die finale Ampelschaltung wird im Anschluss an die Kommissionssitzung auf corona-ampel.gv.at und im ORF Teletext auf Seite 659 veröffentlicht.