Projekt gegen See-Schlamm: Hier wird nicht der Stoppel gezogen

Mit dem tiefsten Wasserstand und einer Rettungsaktion für die Fische im austrocknenden Zicksee startete man ausgerechnet in diese Woche der Hitzerekorde. Der Tourismus am See läuft zwar, die eilige Suche nach Lösungen aber ebenso.

Ein beträchtlicher Teil der Hoffnungen ruht dabei auf der neuen Seemanagement GmbH des Landes, die ab Herbst „im großen Stil“ neue Geräte zum Abpumpen der Schlamm-Massen testet und sich künftig auch ausufernder Schilf-Problemzonen annehmen wird. Wie beim aktuellen Pilotprojekt der Seegemeinde Rust, wird dem Schlamm dabei mit eigenen Schiffen und Abpump-Vorrichtungen der Kampf angesagt.

Dass man sich gerade rund um den Zicksee an ähnliche Projekte aus der Vergangenheit erinnert, kommt nicht von ungefähr: Hier wurde bereits in den 1960er-Jahren Lehm teilweise durch Schotter ersetzt, weshalb die Frage aufkommt, ob das Wasser bei weniger Schlamm nicht auch im Neusiedler See schneller versickern könnte.

Keine Gefahr, beteuern hier die Experten. Christian Sailer von der Taskforce und Seemanagement-Geschäftsführer Erich Gebhardt verweisen auf eine andere Ausgangslage: „Unter dem Schlamm befinden sich noch dichte Lehmschichten.“ Und: In zehn Jahren soll eine Million Kubikmeter abgepumpt werden; insgesamt wurden 55 Millionen Kubikmeter Schlamm im Neusiedler See gemessen. Es wird also nicht „der Stoppel gezogen“, sehr wohl aber Platz gemacht für Schiffe – und Wasser. Das Gelingen des Plans wird sich 2023 zeigen, wenn das Land mit eigenen Geräten am See unterwegs ist.