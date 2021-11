1,2 Tonnen Lebens- und Genussmittel an Grenze sichergestellt

510 Kilogramm Fleisch und Fisch, 330 Kilo Obst und Gemüse, 304 Liter Alkohol, 84 Kilo Käse und 320 Zigaretten - diese Ladung wollte ein Moldauer Reisebus mit 25 Insassen Ende Oktober nach Frankreich schmuggeln. Am Grenzübergang Nickelsdorf endete die Fahrt allerdings, berichtete das Finanzministerium. Die drei Buslenker mussten eine Geldstrafe in Höhe von 1.300 Euro zahlen. Die insgesamt 1,2 Tonnen an Lebens- und Genussmittel werden vernichtet.