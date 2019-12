Neun defekte Reisebusse aus dem Verkehr gezogen .

Die Polizei hat am Wochenende bei Kontrollen im Burgenland neun Autobusse wegen schwerer Mängel aus dem Verkehr gezogen. Insgesamt wurden 20 Kennzeichen abgenommen, 26 Lenkern wurde die Weiterfahrt untersagt, bilanzierte die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag in einer Aussendung.