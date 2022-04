Festnahme nach zahlreichen Einbruchsdiebstählen

Werbung

Schon im November 2021 konnten Beamte der Polizeiinspektion Neusiedl am See einen männlichen slowakischen Täter im Alter von 38 Jahren unmittelbar nach Begehung eines Fahrraddiebstahls und eines Ladendiebstahls festnehmen.

Ein 43-Jähriger wurde nun Anfang März 2022 ausgeforscht und festgenommen. Beide stehen im Verdacht insgesamt 49 Einbrüche in Kellerabteile, auf Baustellen und in Lagerräume, bei Schulen, Bahnhöfen und Wohnhausanlagen in Wien und den Bezirken Bruck an der Leitha, Eisenstadt-Umgebung und Neusiedl am See verübt zu haben.

Es wurden Fahrräder, E-Scooter sowie auch Werkzeugmaschinen und Kupferkabel gestohlen.

Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die beiden Täter wurden in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.