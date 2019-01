Bei dem 23-Jährigen Burgenländer verlief der Drogentest positiv, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich weiter mit. Im Auto des Mannes fand sich zudem eine Schachtel mit Munition.

Der Lenker gab an, dass er Jäger sei, ein waffenrechtliches Dokument besitze und vier Langwaffen habe. Auch ihm wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Zum vorläufigen Waffenverbot für den 23-Jährigen kamen die Beschlagnahme der Waffen, der Waffenbesitzkarte und der Munition. Anzeigen ergingen ebenfalls an die Staatsanwaltschaft und an die Bezirkshauptmannschaft.