Im Bezirk Neusiedl am See und in Eisenstadt wurden Fußgängerinnen von Autos erfasst. Bei einem Pkw-Zusammenstoß nahe Bernstein (Bezirk Oberwart) wurde ein Ehepaar im Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Ein 73-Jähriger erlitt leichte Blessuren, berichtete die Polizei am Dienstag.

In Bruckneudorf (Bezirk Neusiedl am See) wollte eine 51-jährige Frau bei einer Unterführung die Straße überqueren. Dabei wurde sie vom Wagen einer 25-Jährigen niedergestoßen und schwer verletzt. Die Rettung brachte die Frau ins Spital nach Eisenstadt.

In Eisenstadt ging eine 20-jährige Frau auf einem Schutzweg über die Straße, als sich eine 34-Jährige mit ihrem Wagen näherte und sie erfasste. Die Verletzte wurde ebenfalls ins Krankenhaus der Barmherzigen Brüder gebracht.

Bei Bernstein (Bezirk Oberwart) geriet ein 73-Jähriger mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Dessen Insassen, ein 86-jähriger Mann und seine 80-jährige Frau, mussten laut Polizei von Einsatzkräften der Feuerwehr Bernstein aus dem Fahrzeug geborgen werden. Beide Schwerverletzten wurden ins Krankenhaus nach Oberwart gebracht, ebenso wie der leicht verletzte 73-jährige Autofahrer.

Auch am Dienstag mussten die Einsatzkräfte in der Früh ausrücken. In Wimpassing und Klingenbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) kam es zu Fahrzeugbergungen. In Stadtschlaining (Bezirk Oberwart) hatte ein Baum die Fahrbahn blockiert.