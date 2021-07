Gestern am Nachmittag erhielt eine 76-jährige Frau einen Anruf von einem unbekannten Mann, welcher sich als Beamter des Landeskriminalamtes Wien ausgab. Er teilte der Frau mit, dass am heutigen Tag rumänische Einbrecher festgenommen wurden, bei denen ein Zettel aufgefunden wurde, worauf ihr Name stand und die Wörter „Bargeld, Schmuck und Gold“. Der Anrufer gab weiters an, dass mehrere Komplizen flüchtig seien und in der kommenden Nacht bei ihr einbrechen werden. Die Frau solle schauen ob sie Wertgegenstände und Bargeld habe und eine Kollegin werde sich später melden.

Kurze Zeit später rief eine Frau bei der 76-Jährigen an und gab sich ebenfalls als Beamtin der Kriminalabteilung Wien mit dem Namen „Klara Wagner“ aus. Sie forderte die Frau auf, ihr Bargeld und die Wertgegenstände vor der Haustür abzustellen. Es werde dann alles von der Polizei abgeholt und in Sicherheit gebracht. Das Opfer packte daraufhin Geld (niedriger fünfstelliger Eurobetrag) sowie 10 Goldmünzen in ein Plastiksackerl und legte es vor die Haustür. Durch die Betrügerin wurde mit der Frau das Codewort „Schottland“ vereinbart. Sie solle der Polizei nur mit diesem Codewort öffnen. Dann legte „Klara Wagner“ auf.

Gegen Abend erstattete die Tochter des Opfers Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei warnt eindringlich vor diesen Betrügern und rät, keinesfalls Daten bekanntzugeben oder gar Geld oder sonstige Wertgegenstände zu übergeben.

Vielmehr möge sofort die Polizei unter der Telefonnummer: 059/133 oder die nächste Polizeidienststelle kontaktiert werden.