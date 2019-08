Schwerpunktaktion „Roadrunner“ in den Bezirken .

Bei den technischen Überprüfungen, die am Dienstag (27. August 2019) von den Verkehrspolizisten in den Bezirken Oberpullendorf und Oberwart durchgeführt wurden, sind unter anderem illegale Umbauten an den Fahrzeugen wie Ausbau des Katalysators, nicht genehmigte Sport- und Luftfahrwerke und Ausbau von Rußpartikelfiltern festgestellt worden. Bei den Kontrollen wurden die Polizisten von Technikern des Amtes der Burgenländischen Landesregierung sowie der Asfinag unterstützt.

Resümee der Schwerpunktaktion „Roadrunner“: