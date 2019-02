370 Mal wurde 2018 im Hitradio Ö3 vor Geisterfahrern gewarnt. Seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1994 gab es nur vier Mal weniger Geisterfahrer in einem Jahr. Die geringste Anzahl gab es mit 358 im Jahr 2014. Der stärkste Monat im Jahr 2018 ist der Dezember mit 48 Meldungen, im Februar werden mit 21 Geisterfahrern die wenigsten gezählt.

2018 stirbt bei Geisterfahrerunfällen ein Mensch (2017: drei Tote). In den letzten drei Jahrzehnten sind insgesamt 116 Personen bei Geisterfahrer-Unfällen getötet worden. Insgesamt gibt es 2018 nach Angaben des BMI elf Unfälle, an denen Geisterfahrer beteiligt sind, sechs davon mit Personenschaden. Eine Person wird dabei getötet, zehn Personen werden schwer, sechs Personen leicht verletzt. (2017: 13 Unfälle, drei Tote, fünf Schwer- und zehn Leichtverletzte).

Im Bundesländerranking führt das dritte Jahr in Folge die Steiermark mit den meisten Meldungen, gefolgt von Niederösterreich und Oberösterreich. Dahinter liegen Kärnten, Tirol und mit Abstand Salzburg, das Burgenland, das Vorarlberg überholt hat und Wien am Ende der Reihung. Einen deutlichen Anstieg verzeichnet das Burgenland, leichte Zuwächse auch Kärnten, Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg. Stark zurückgegangen sind die Zahlen in Tirol, deutlich auch in der Steiermark und in Wien. Niederösterreich verzeichnet ein leichtes Minus.

Die Südautobahn (A2) ist die Autobahn mit den meisten Geisterfahrern mit 61 Meldungen, obwohl sich auf dieser Autobahn die Zahl um fast ein Drittel verringert hat. In Relation zur Gesamtlänge sind auf der S36 in der Steiermark die meisten Falschfahrer unterwegs. Hier gibt es also 2018 die größte „Geisterfahrerdichte“.

Das am stärksten betroffene Teilstück ist 2018 die S36 zwischen Judenburg und St. Michael mit 15 Meldungen. Auch in den etwas längeren Autobahnabschnitten „A2 Wörthersee“ und „S6 steirischer Abschnitt“ werden 15 Falschfahrer gezählt.

Der Wochentag mit den meisten Geisterfahrern ist der Samstag mit 66 Meldungen. Auch im Jahr 2018 sind an den Wochenenden deutlich mehr Geisterfahrer unterwegs als an Werktagen. Im Tagesverlauf trifft man wie schon im Jahr davor am späten Abend (21.00 - 24.00 Uhr) am wahrscheinlichsten auf einen Geisterfahrer. Das geringste Risiko besteht am frühen Morgen (6.00 - 9.00 Uhr).

Tagesrekord: An mehreren Tagen wird auf Ö3 vier Mal vor Geisterfahrern gewarnt, doch nie öfter. Der Tagesrekord von zehn Durchsagen an einem Tag vom 25. Juni 2006 bleibt unerreicht.

Hintergrund zur Ö3-Geisterfahrerstatistik: In der Ö3-Geisterfahrerstatistik werden alle Geisterfahrer-Warnmeldungen ausgewertet, die im Hitradio Ö3 durchgesagt und über TMCplus an die Navigationsgeräte ausgesendet werden. Quelle der Meldungen ist in den meisten Fällen die Polizei.