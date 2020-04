„Für den ÖAMTC ist es selbstverständlich, auch in schwierigen Zeiten für seine Mitglieder da zu sein“, so Rudolf Leeb, ÖAMTC-Regionalleiter im Burgenland. Dementsprechend hat der Club während der gesamten Zeit die Nothilfe im vollen Umfang gewährleistet. Die Pannenfahrer waren rund um die Uhr unterwegs, um im Pannenfall auf der Straße zu helfen. Dasselbe gilt für die ÖAMTC-Flugrettung, die die verlässliche Notfallversorgung aus der Luft sicherstellt. Mit einer großangelegten Homeoffice-Offensive konnte auch die telefonische Nothilfe und Erreichbarkeit rund um die Uhr sichergestellt werden.

„Zusätzlich haben wir in den vergangenen Wochen an ausgewählten Stützpunkten – dazu zählen auch die Stützpunkte Eisenstadt und Oberwart – technische Nothilfeleistungen geboten. Mit 14. April wurde dieser Notbetrieb erweitert. Alle Stützpunkte im Burgenland haben den bedarfsorientierten Betrieb aufgenommen und haben zu den üblichen Öffnungszeiten wieder geöffnet“, berichtet der ÖAMTC-Regionalleiter.

Toleranzfrist für §57a Pickerl-Überprüfung auf 31. Mai ausgedehnt

Mitglieder können somit wieder wie gewohnt alle stationären technischen Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Aktuell gibt es viele Terminanfragen hinsichtlich der §57a Pickerl-Überprüfungen. „Die Toleranzfrist bei der Pickerl-Überprüfung wurde auf Forderung des ÖAMTC anlässlich der Corona-Situation verlängert“, erinnert Rudolf Leeb. Wenn die Überprüfung von Pkw, Moped oder Motorrad nach der bisher geltenden Regelung zwischen Ende März und Ende April 2020 vorgenommen werden müsste – also bei einer Lochung von November oder Dezember 2019, kann diese nun bis 31. Mai 2020 aufgeschoben werden. Auch beim Reifenwechsel müsse man sich zeitlich nicht stressen: „Es gibt keine Sommerreifenpflicht, die Weiterfahrt mit Winterreifen ist aus rechtlicher Sicht unbedenklich. Außerdem kann es im April und Mai noch empfindlich abkühlen, Winterreifen sind bei tiefen Temperaturen die bessere Wahl“, so der ÖAMTC-Regionalleiter. Terminvergaben für Prüfdienstleistungen erfolgen derzeit telefonisch unter der jeweiligen Stützpunkt-Telefonnummer oder via ÖAMTC-Infohotline 0810 120 120.

ÖAMTC

Neben technischen Prüfdiensten können an den Stützpunkten auch etliche Services und Beratungsleistungen im Schalter und Shop in Anspruch genommen werden, während die Experten des ÖAMTC-Versicherungsservices, die für Mitglieder kostenlose Rechtsberatung und auch das ÖAMTC-Reisebüro weiterhin telefonisch und per Mail für Mitglieder-Anfragen zur Verfügung stehen.

"Schutzmaßnahmen gemeinsam einhalten" – auch an den ÖAMTC Stützpunkten

„Die Gesundheit unserer Mitglieder und Mitarbeiter ist uns besonders wichtig. Dementsprechend wurden umfangreiche Schutzmaßnahmen in die Wege geleitet“, so ÖAMTC-Regionalleiter Rudolf Leeb. „Um eine Durchmischung zu verhindern, arbeiten die Mitarbeiter in fixen Teams. Die gesamte Belegschaft wurde – sowohl im stationären als auch mobilen Betrieb – mit Schutzmasken bzw. Vollvisieren und Handschuhen ausgestattet. Außerdem erfolgt eine regelmäßige Desinfektion und Reinigung der Stützpunkte.“ Auch für Mitglieder gilt es – im Sinne ihrer Gesundheit – die Schutzmaßnahmen zu berücksichtigen. Dazu zählt Nase und Mund mit einer Maske oder einem Tuch zu bedecken und den Sicherheitsabstand zu anderen Personen einzuhalten. Je nach Größe der Dienststelle darf auch nur eine gewisse Anzahl an Personen zeitgleich im Stützpunkt betreut werden.