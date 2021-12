Hilfeleistung: Auch in Krisenzeiten nicht auf Zivilcourage vergessen

Falls vorhanden, könnte man der verletzten Person eine anlegen. In einer normierten Autoapotheke sind Handschuhe enthalten, das muss aber nicht bei allen Verbandskästen der Fall sein. "Bestenfalls sollte man extra Einweghandschuhe und nach Möglichkeit auch Desinfektionsmittel sowie eine FFP2-Maske im Wagen mitführen", rät die ÖAMTC-Expertin. "Hilfreich kann übrigens sein, wenn auch Radfahrende eine kleine Apotheke im Rucksack haben."

Verletzte beruhigen , dabei aber eine Maske tragen oder versuchen, die empfohlene Distanz einzuhalten . "Es kann schon der Beruhigung dienen, wenn man den Notruf abgesetzt hat und einer verletzten Person sagen kann, dass Hilfe von Profis unterwegs ist", so Seidenberger.

Falls weitere Personen in der Nähe sin d, ist es empfehlenswert, diese um Unterstützung zu bitten – beispielsweise kann einer sich um ein Unfallopfer kümmern, während jemand anders den Notruf tätigt.

Besonders wichtig sind folgende Angaben: Wo ist der Notfallort? Was ist passiert? Wie viele Menschen sind betroffen? Die wichtigsten Notrufnummern in Österreich sind Rettung 144, Polizei 133, Feuerwehr 122 sowie der Euronotruf 112, der in ganz Europa gilt.