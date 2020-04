Gelbe Engel auch in Coronakrise gefordert .

Seit Mitte März sind in Österreich Maßnahmen in Kraft, die die Verbreitung des Coronavirus eindämmen sollen. Entsprechend niedriger ist im ganzen Land auch das Verkehrsaufkommen. Die Pannenfahrer des Mobilitätsclubs sind dennoch rund um die Uhr im Einsatz, was besonders für diejenigen wichtig ist, die z. B. in Gesundheitsberufen arbeiten und für den Arbeitsweg auf ihr Auto angewiesen sind.