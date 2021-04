Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) bedankte sich bei den Mitarbeitern der Stellungshäuser. Bei den Stellungspflichtigen entschuldigte sie sich für die "teils mühsamen und ärgerlichen Umstände" durch die Verzögerung. Man habe das Personal der Stellungsstraßen aufgestockt und die Stellungszeiten und -tage ausgedehnt, so Tanner. In Kärnten und der Steiermark wurde der Überhang bereits abgearbeitet. In Wien, Niederösterreich und Oberösterreich sollte dies in der kommenden Woche der Fall sein, in Tirol dann Anfang Mai.