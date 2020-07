Sieben Dealer und Bandenkopf in Haft .

Im Zuge seit Juni 2019 laufender Ermittlungen gegen eine Drogenbande sind acht Männer festgenommen worden. Die Verdächtigen sollen über 100 Kilogramm Drogen aller Art verkauft haben. "Zugestellt" wurde die Ware mit Paketen bzw. Hinterlegung. Bei den Festnahmen in Eisenstadt und Innsbruck wurden auch Waffen konfisziert, wie die Polizei am Dienstag in Graz in einer Pressekonferenz mitteilte.