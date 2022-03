Virus-Sorgen in Schule und Spital

Ein Heilmittel gegen das Corona-Virus hat bekanntlich noch niemand gefunden, weder für die gesundheitlichen, noch für die gesellschaftlichen Folgen. Das erkennt man daran, dass die Landeshauptleute derzeit in doch recht unterschiedliche Richtungen bei der Pandemiebekämpfung ziehen. Nachdem Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) verkündet hatte, mit Ende März die Gratistests auf je fünf kostenlose PCR- und Antigen-Tests pro Monat zu beschränken, ging die Diskussion um die Quarantäne-Dauer los.

Während ÖVP-geführte Bundesländer für die gänzliche Abschaffung der Quarantäne sind, ist Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil für die Beibehaltung – das Freitesten ist nun aber wieder ab dem fünften Tag (statt wie bisher am siebenten Tag) möglich.

Spitäler: OP-Verschiebung wegen Personalmangels

Zwar sind die Zahlen in den Corona- und Intensivstationen niedriger als noch in der Delta-Welle, dafür sind die Ausfälle beim Personal seit Wochen besonders hoch. Der Personalengpass ist in nahezu allen Bereichen der Krankenhäuser spürbar, heißt es von der Landeskrankenhaus-Gesellschaft (KRAGES). Bei nicht lebensnotwendigen Operationen kann es deshalb seit dieser Woche wieder zu Verschiebungen kommen, teilt die KRAGES auf Nachfrage der BVZ mit. Ein volles OP-Programm bei so vielen belegten Betten und mit den Ausfällen beim Personal gehe sich einfach nicht aus.

Schulen: Viele zu, aber Unterricht geht weiter

Wo Menschen zusammenkommen, ist auch die Infektionsgefahr höher. Das bekommen 107 Schulklassen (Stand zu Wochenbeginn) zu spüren. Sie wurden wegen Infektionsfällen ins Distance-Learning geschickt. In vier Fällen wurde der ganzen Schule Heimunterricht verordnet. Der Unterricht sei aber nicht bedroht, betont man in der Bildungsdirektion gegenüber der BVZ. Zwar seien 173 Lehrerinnen und Lehrer als infiziert gemeldet, das Vertretungssystem sei aber intakt. Wer keinen Krankenstand anmelden muss, kann außerdem online weiter unterrichten.

Eine weitere Herausforderung meistert unser Schulwesen zur Zeit: 37 geflüchtete Schulkinder aus der Ukraine werden derzeit in unseren Schulen unterrichtet, vorrangig im Förderunterricht oder – aufgrund sprachlicher Verwandtschaft – in Kroatisch-Klassen.