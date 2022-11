Männer, lasst uns über Gewalt reden

„16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ starten am 25. November (Internationaler Gedenktag für Frauen und Mädchen, die Opfer von Gewalt wurden) und enden am 10. Dezember (Internationaler Tag der Menschenrechte). Der Gedenktag geht auf drei Schwestern aus der Dominikanischen Republik zurück, die am 25. November 1960 vom Geheimdienst des Diktators Rafael Trujillo gefoltert und getötet wurden.