Corona - 1.077 Neuinfektionen im Burgenland

Das war der dritthöchste Wert seit Beginn der Pandemie. In den Spitälern wurden 71 Covid-19-Patienten behandelt, von denen sich vier auf Intensivstationen befanden, teilte der Koordinationsstab des Landes mit. Ein 74-jähriger Mann aus dem Bezirk Neusiedl am See ist im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Die Zahl der Todesfälle stieg damit auf 476.

Aktuell sind laut Koordinationsstab 7.417 Burgenländer erkrankt und 8.310 in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. Der bisher höchste Wert an Neuinfektionen war mit 1.160 binnen 24 Stunden am 28. Jänner verzeichnet worden, am 9. Februar waren es mit 1.145 die zweitmeisten.